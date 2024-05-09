Чернова Евдокия Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова Евдокия Елисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернов Алексей Егорович

Отец ребёнка: Чернов Егор Михайлович

Липицы, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернов Егор Михайлович

Рождение ребёнка
25.06.1857

Дочь: Пунина (Чернова) Агриппина Егоровна

Отец ребёнка: Чернов Егор Михайлович

Липицы, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1866

Дочь: Соколова (Чернова) Анна Егоровна

Отец ребёнка: Чернов Егор Михайлович

Липицы, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Чернов Николай Егорович

Отец ребёнка: Чернов Егор Михайлович

Липицы, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
18.11.1874

Сын: Чернов Михаил Егорович

Отец ребёнка: Чернов Егор Михайлович

Липицы, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Чернов Александр Егорович

Отец ребёнка: Чернов Егор Михайлович

Липицы, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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