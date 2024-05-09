Чернова Евдокия Елисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чернов Егор Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.06.1857
Дочь: Пунина (Чернова) Агриппина Егоровна
Отец ребёнка: Чернов Егор Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1866
Дочь: Соколова (Чернова) Анна Егоровна
Отец ребёнка: Чернов Егор Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1872
Отец ребёнка: Чернов Егор Михайлович
Рождение ребёнка
18.11.1874
Отец ребёнка: Чернов Егор Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Чернов Александр Егорович
Отец ребёнка: Чернов Егор Михайлович
Смерть
Неизвестно