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Зяблов Никифор Иванов

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Место рождения

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1759 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759 ст.

Отец: Зяблов Иван Иванов

Мать: Зяблова Пелагея Харитонова

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1781 ст.

Сын: Зяблов Дмитрий Никифоров

Мать ребёнка: Зяблова Анна

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1786 ст.

Сын: Зяблов Трофим Никифоров

Мать ребёнка: Зяблова Анна

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.01.1792 ст.

Сын: Зяблов Ермил Никифоров

Мать ребёнка: Зяблова Анна

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1801 ст.

Сын: Зяблов Евдоким Никифоров

Мать ребёнка: Зяблова Анна

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зяблова Анна

Смерть
Неизвестно
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