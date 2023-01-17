Зяблов Никифор Иванов
Место рождения
Дата рождения1759 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759 ст.
Отец: Зяблов Иван Иванов
Рождение ребёнка
1781 ст.
Мать ребёнка: Зяблова Анна
Рождение ребёнка
Вычислено 1786 ст.
Мать ребёнка: Зяблова Анна
Рождение ребёнка
13.01.1792 ст.
Мать ребёнка: Зяблова Анна
Рождение ребёнка
1801 ст.
Мать ребёнка: Зяблова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зяблова Анна
Смерть
Неизвестно