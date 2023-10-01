Осыкина Ольга Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осыкина Ольга Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1951

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1951

Отец: Каплин Алексей

Мать: Першина Елена (Евдокия) Васильевна

Рождение ребёнка
09.09.1972

Сын: Осыкин Олег Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
11.02.1983

Сын: Попов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Попов Александр Андреевич

Туапсе, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
15.11.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Александр Андреевич

Туапсе, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край

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