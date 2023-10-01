Осыкина Ольга Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1951
Отец: Каплин Алексей
Рождение ребёнка
09.09.1972
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
11.02.1983
Сын: Попов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Попов Александр Андреевич
Рождение ребёнка
15.11.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попов Александр Андреевич