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Маев Ефим Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маев Игнат Егорьев

Мать: Евдокия Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маева (Белоусова) Марья Петовна

Рождение ребёнка
25.08.1858

Дочь: (Маев) Наталья Ефимовна

Мать ребёнка: Маева (Белоусова) Марья Петовна

Рождение ребёнка
19.11.1866

Сын: Маев Григорий Ефимович

Мать ребёнка: Маева (Белоусова) Марья Петовна

Смерть
Неизвестно

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