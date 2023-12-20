Маев Ефим Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Маев Игнат Егорьев
Мать: Евдокия Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.08.1858
Дочь: (Маев) Наталья Ефимовна
Мать ребёнка: Маева (Белоусова) Марья Петовна
Рождение ребёнка
19.11.1866
Мать ребёнка: Маева (Белоусова) Марья Петовна
Смерть
Неизвестно