Шмелёва Наталья Викторовна
женский, родилась 09.08.1983, Пермь, Пермский, Пермский край
МатьИванова Тамара Петровна03.11.1962 г.р.
ОтецШмелёв Виктор Валерианович29.07.1958 г.р.
Супруги
Коновалов Руслан Геннадьевич28.07.1977 г.р.
Дети
Коновалова Злата Руслановна03.01.2016 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1983
Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
07.08.2004
Даниловка, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
23.07.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коновалов Руслан Геннадьевич
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
03.01.2016
Дочь: Коновалова Злата Руслановна
Отец ребёнка: Коновалов Руслан Геннадьевич
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область