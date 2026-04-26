Шмелёва Наталья Викторовна 09.08.1983 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шмелёва Наталья Викторовна

Автор
КН
Наталья К.

женский, родилась 09.08.1983, Пермь, Пермский, Пермский край

Мать
Иванова Тамара Петровна03.11.1962 г.р.
Отец
Шмелёв Виктор Валерианович29.07.1958 г.р.
Супруги
Коновалов Руслан Геннадьевич28.07.1977 г.р.
Дети
Коновалова Злата Руслановна03.01.2016 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1983

Отец: Шмелёв Виктор Валерианович

Мать: Иванова Тамара Петровна

Пермь, Пермский, Пермский край

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Руслан Геннадьевич

Бракосочетание
07.08.2004

Муж: Коновалов Руслан Геннадьевич

Даниловка, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область

Рождение ребёнка
23.07.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коновалов Руслан Геннадьевич

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

Рождение ребёнка
03.01.2016

Дочь: Коновалова Злата Руслановна

Отец ребёнка: Коновалов Руслан Геннадьевич

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

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