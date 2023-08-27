Лучинин Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лучинин Григорий
Мать: Лучинина Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лучинин Вячеслав Николаевич
Мать ребёнка: Лучинина (Русанова) Александра Емельяновна
Рождение ребёнка
19.07.1956
Сын: Лучинин Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Лучинина (Русанова) Александра Емельяновна