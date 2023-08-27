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Лучинин Николай Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лучинин Григорий

Мать: Лучинина Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лучинин Вячеслав Николаевич

Мать ребёнка: Лучинина (Русанова) Александра Емельяновна

Рождение ребёнка
19.07.1956

Сын: Лучинин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Лучинина (Русанова) Александра Емельяновна

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