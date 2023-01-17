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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Соловьев Емельян Максимович
Отец ребёнка: Соловьев Максим Григорьевич
Спокойная, Отрадненский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Максимовна
Отец ребёнка: Соловьев Максим Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьев Андрей Максимович
Отец ребёнка: Соловьев Максим Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Соловьев Максим Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Соловьев Максим Григорьевич