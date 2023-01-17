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Место рождения

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Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Соловьев Емельян Максимович

Отец ребёнка: Соловьев Максим Григорьевич

Спокойная, Отрадненский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Максимовна

Отец ребёнка: Соловьев Максим Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Андрей Максимович

Отец ребёнка: Соловьев Максим Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Иван Максимович

Отец ребёнка: Соловьев Максим Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Егор Максимович

Отец ребёнка: Соловьев Максим Григорьевич

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