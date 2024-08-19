Kozlovskis Kozlovska (Ričika Ričiks) Jadviga
Место рождения«Poļaki», Poļaki, Pildas pag., Ludzas nov., Latvija
Дата рождения14.05.1905
Дата смерти30.03.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1905
Отец: Ričiks Staņislavs
Peļņi, Pureņu pag, Ludzas nov., Latvija
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Kozlovskis Gilārijs
Крещение
17.05.1905
Pildas baznīca
Бракосочетание
11.08.1931
Муж: Kozlovskis Gilārijs
Ludzas katoļu baznīca
Рождение ребёнка
15.03.1935
Дочь: Hofmane (Kozlovska) Antoņina
Отец ребёнка: Kozlovskis Gilārijs
Рождение ребёнка
08.11.1937
Дочь: Delle (Kozlovska) Valentīna
Отец ребёнка: Kozlovskis Gilārijs
Смерть
30.03.1990
Похороны
1990
Ziepniekkalna kapi