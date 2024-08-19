Kozlovskis Kozlovska (Ričika Ričiks) Jadviga — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kozlovskis Kozlovska (Ričika Ričiks) Jadviga

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Место рождения

«Poļaki», Poļaki, Pildas pag., Ludzas nov., Latvija

Дата рождения

14.05.1905

Дата смерти

30.03.1990

Пол

Женский

Отец

Около 1858 г.р.

Мать

Около 1864 г.р.

Муж

1905 г.р.

Дети

1935 г.р.
1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1905

Отец: Ričiks Staņislavs

Мать: Ričiks (Urtāne Urtāns) Rozalija

Peļņi, Pureņu pag, Ludzas nov., Latvija
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Kozlovskis Gilārijs

Крещение
17.05.1905
Pildas baznīca
Бракосочетание
11.08.1931

Муж: Kozlovskis Gilārijs

Ludzas katoļu baznīca
Рождение ребёнка
15.03.1935

Дочь: Hofmane (Kozlovska) Antoņina

Отец ребёнка: Kozlovskis Gilārijs

Рождение ребёнка
08.11.1937

Дочь: Delle (Kozlovska) Valentīna

Отец ребёнка: Kozlovskis Gilārijs

Смерть
30.03.1990
Похороны
1990
Ziepniekkalna kapi

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