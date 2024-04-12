Шишкова (Осипова) Варвара Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкова (Осипова) Варвара Сергеевна

Место рождения

Дубинино, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

17.12.1906

Дата смерти

18.06.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1906

Отец: Осипов Сергей

Мать: Осипова Матрёна Федоровна

Дубинино, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.03.1927

Дочь: Духовная Тамара Сергеевна

Отец ребёнка: Шишков Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
13.07.1929

Сын: Шишков Юрий Сергеевич

Отец ребёнка: Шишков Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
03.03.1932

Дочь: Васильева Галина Сергеевна

Отец ребёнка: Шишков Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
13.03.1936

Дочь: Денисевич Людмила Сергеевна

Отец ребёнка: Шишков Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Шишкова Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Шишков Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
21.04.1942

Дочь: Трубникова Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Шишков Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
21.04.1942

Дочь: Трубникова Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Шишков Сергей Михайлович

Смерть
18.06.1983
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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