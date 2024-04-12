Шишкова (Осипова) Варвара Сергеевна
Место рождения
Дата рождения17.12.1906
Дата смерти18.06.1983
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1906
Отец: Осипов Сергей
Рождение ребёнка
04.03.1927
Дочь: Духовная Тамара Сергеевна
Отец ребёнка: Шишков Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
13.07.1929
Отец ребёнка: Шишков Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
03.03.1932
Дочь: Васильева Галина Сергеевна
Отец ребёнка: Шишков Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
13.03.1936
Дочь: Денисевич Людмила Сергеевна
Отец ребёнка: Шишков Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Шишкова Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Шишков Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
21.04.1942
Дочь: Трубникова Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Шишков Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
21.04.1942
Дочь: Трубникова Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Шишков Сергей Михайлович
Смерть
18.06.1983
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург