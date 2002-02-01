Калашников Сергей (Николаевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашников Сергей (Николаевич)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.2002

Дочь: Калашникова Дарья Сергеевна

Мать ребёнка: Калашникова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
04.09.2007

Сын: Калашников Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Калашникова Татьяна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калашникова Татьяна Васильевна

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