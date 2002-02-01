Калашников Сергей (Николаевич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.2002
Дочь: Калашникова Дарья Сергеевна
Мать ребёнка: Калашникова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
04.09.2007
Сын: Калашников Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Калашникова Татьяна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно