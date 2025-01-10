Леонченко ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Леонченко ?

Автор
ТФ
Фролова Т.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Леонченко ТитНеизвестно г.р.
Дети
Леонченко Иван1901 г.р.
Леонченко Герасим1904 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонченко Тит

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кукареко (Леонченко) Анна

Отец ребёнка: Леонченко Тит

Степок, Стародубский муниципальный район, Брянская область

Рождение ребёнка
1901

Сын: Леонченко Иван

Отец ребёнка: Леонченко Тит

Степок, Стародубский муниципальный район, Брянская область

Рождение ребёнка
1904

Сын: Леонченко Герасим

Отец ребёнка: Леонченко Тит

Степок, Стародубский муниципальный район, Брянская область

Смерть
Неизвестно

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