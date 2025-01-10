Леонченко ?
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Леонченко ТитНеизвестно г.р.
Дети
Леонченко Иван1901 г.р.
Леонченко Герасим1904 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леонченко Тит
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кукареко (Леонченко) Анна
Отец ребёнка: Леонченко Тит
Рождение ребёнка
1901
Сын: Леонченко Иван
Отец ребёнка: Леонченко Тит
Рождение ребёнка
1904
Сын: Леонченко Герасим
Отец ребёнка: Леонченко Тит
Смерть
Неизвестно