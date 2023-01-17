Иван Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1814
Отец: Михаил Епифанов
Мать: не указана
Бракосочетание
15.10.1839
Жена: Авдотья Иванова
Старая Купавна, Богородский, Московская область
№ 13. Умершего мастерового Михаила Епифанова сын Иван Михайлов, первым браком – 25 лет. Девица Авдотья Иванова, дочь мастерового Ивана Федорова Гладкова, первым браком – 19 лет. В поручителях: По неве... Показать все
Смерть
Неизвестно