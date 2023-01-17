Иван Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Михайлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1814

Отец: Михаил Епифанов

Мать: не указана

Бракосочетание
15.10.1839

Жена: Авдотья Иванова

Старая Купавна, Богородский, Московская область
№ 13. Умершего мастерового Михаила Епифанова сын Иван Михайлов, первым браком – 25 лет. Девица Авдотья Иванова, дочь мастерового Ивана Федорова Гладкова, первым браком – 19 лет. В поручителях: По неве... Показать все
Смерть
Неизвестно
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