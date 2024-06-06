(Лисова) Мария
Место рожденияРоссия
Дата рождения13.04.1941
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1941
Отец: Лисов Александр
Мать: Лисова (Наумова) Римма
Россия
Рождение ребёнка
24.05.1963
Дочь: Вислова (Кириллова) Светлана
Отец ребёнка: Кириллов Александр
с.Перехватка Краснобаковского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
01.09.1971
Сын: Кириллов Юрий
Отец ребёнка: Кириллов Александр
Гор. Чебоксары