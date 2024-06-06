(Лисова) Мария 13.04.1941 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Лисова) Мария

Место рождения

Россия

Дата рождения

13.04.1941

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1941

Отец: Лисов Александр

Мать: Лисова (Наумова) Римма

Россия
Рождение ребёнка
24.05.1963

Дочь: Вислова (Кириллова) Светлана

Отец ребёнка: Кириллов Александр

с.Перехватка Краснобаковского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
01.09.1971

Сын: Кириллов Юрий

Отец ребёнка: Кириллов Александр

Гор. Чебоксары

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