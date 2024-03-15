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Шелоумова Нина Михайловна
Шелоумова Нина Михайловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1950
Пол
Женский
Отец
Шелоумов Михаил Иванович
1909 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец:
Шелоумов Михаил Иванович
Мать: не указана
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