Шелоумова Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелоумова Нина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Шелоумов Михаил Иванович

Мать: не указана

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