Фадеева Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фадеева Татьяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фадеев Петр

Мать: Фадеева Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаджиева Анна Шахмировна

Отец ребёнка: Гаджиев Шахмир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаджиев Рамазан Шахмирович

Отец ребёнка: Гаджиев Шахмир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаджиева Милана Шахмировна

Отец ребёнка: Гаджиев Шахмир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаджиев Шахмир

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