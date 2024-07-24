Перевышина Мария Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Домрочева Антонина Егоровна
Отец ребёнка: Перевышин Егор Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Перевышин Егор Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щелконугова Галина Егоровна
Отец ребёнка: Перевышин Егор Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Литвиненко Валентина Егоровна
Отец ребёнка: Перевышин Егор Фёдорович
Смерть
Неизвестно