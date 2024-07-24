Перевышина Мария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перевышина Мария Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Домрочева Антонина Егоровна

Отец ребёнка: Перевышин Егор Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перевышин Павел Егорович

Отец ребёнка: Перевышин Егор Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щелконугова Галина Егоровна

Отец ребёнка: Перевышин Егор Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перевышин Егор Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Литвиненко Валентина Егоровна

Отец ребёнка: Перевышин Егор Фёдорович

Смерть
Неизвестно

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