Хатима Багаутдиновна
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1927
Сын: Мансур
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайни
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Котдус
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марьям
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ибрай
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курбангали
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно