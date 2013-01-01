Хатима Багаутдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хатима Багаутдиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Багаутдин

Мать: Заря

Рождение ребёнка
1927

Сын: Мансур

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайни

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котдус

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марьям

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ибрай

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курбангали

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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