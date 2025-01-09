Глинкина (Криволапова) Анна Илларионовна Около 1879 — найти родственников по фамилии на Familio

Глинкина (Криволапова) Анна Илларионовна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась Около 1879

умерла После 1917

Супруги
Глинкин Анисим МихайловичОколо 1877 г.р.
Дети
Глинкин Григорий Анисимович09.01.1902 ст. г.р.
Глинкин Дмитрий АнисимовичОколо 1904 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Бракосочетание
06.11.1900 ст.

Муж: Глинкин Анисим Михайлович

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Свидетели: Семейкин Георгий Трофимович, Криволапов Кузьма Ильич, Криволапов Михаил Ильич. | ГААК | Фонд 144, Опись 5, Дело 1005

Рождение ребёнка
09.01.1902 ст.

Сын: Глинкин Григорий Анисимович

Отец ребёнка: Глинкин Анисим Михайлович

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

ГААК | Фонд 144, Опись 6, Дело 483

Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Глинкин Дмитрий Анисимович

Отец ребёнка: Глинкин Анисим Михайлович

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Глинкин Николай Анисимович

Отец ребёнка: Глинкин Анисим Михайлович

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Глинкин Иван Анисимович

Отец ребёнка: Глинкин Анисим Михайлович

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Рождение ребёнка
1917

Сын: Глинкин Петр Анисимович

Отец ребёнка: Глинкин Анисим Михайлович

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Смерть
После 1917

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