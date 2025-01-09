Глинкина (Криволапова) Анна Илларионовна
женский, родилась Около 1879
умерла После 1917
Супруги
Глинкин Анисим МихайловичОколо 1877 г.р.
Дети
Глинкин Григорий Анисимович09.01.1902 ст. г.р.
Глинкин Дмитрий АнисимовичОколо 1904 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
06.11.1900 ст.
Рождение ребёнка
09.01.1902 ст.
Сын: Глинкин Григорий Анисимович
Отец ребёнка: Глинкин Анисим Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1904
Сын: Глинкин Дмитрий Анисимович
Отец ребёнка: Глинкин Анисим Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1908
Сын: Глинкин Николай Анисимович
Отец ребёнка: Глинкин Анисим Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1912
Отец ребёнка: Глинкин Анисим Михайлович
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Глинкин Анисим Михайлович
Смерть
После 1917