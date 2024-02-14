Сибгатуллина (Хисаметдинова) Зулейха Багаутдин Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сибгатуллина (Хисаметдинова) Зулейха Багаутдин Кызы

Место рождения

д.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1863 г.р.

Мать

1863 г.р.

Дети

1926 г.р.
1930 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хуснетдинов Бахаутдин

Мать: Кавсяр

Рождение ребёнка
30.03.1926

Сын: Сытдиков Садек

Отец ребёнка: Сибгатуллин Сетдек

Рождение ребёнка
1930

Сын: Сибгатуллин Исмагил

Отец ребёнка: Сибгатуллин Сетдек

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сибгатуллин Сетдек

Смерть
Неизвестно

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