Сибгатуллина (Хисаметдинова) Зулейха Багаутдин Кызы
Место рожденияд.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хуснетдинов Бахаутдин
Мать: Кавсяр
Рождение ребёнка
30.03.1926
Сын: Сытдиков Садек
Отец ребёнка: Сибгатуллин Сетдек
Рождение ребёнка
1930
Сын: Сибгатуллин Исмагил
Отец ребёнка: Сибгатуллин Сетдек
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сибгатуллин Сетдек
Смерть
Неизвестно