Медведева Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1863 ст.
Дочь: Медведева Домника Георгиевна
Отец ребёнка: Медведев Георгий Иванович
Запись о рождении и крещении сделана в селе Рубленое Волчанского уезда Харьковской губернии.
Рождение ребёнка
14.05.1868
Сын: Медведев Дмитрий Георгиевич
Отец ребёнка: Медведев Георгий Иванович
Запись о рождении и крещении сделана в селе Рубленое Волчанского уезда Харьковской губернии.
Рождение ребёнка
19.03.1872 ст.
Дочь: Медведева Дарья Георгиевна
Отец ребёнка: Медведев Георгий Иванович
Запись о рождении и крещении сделана в селе Рубленое Волчанского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно