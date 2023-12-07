Уваркина (Федорова) Екатерина Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федоров Ефрем
Мать: Федорова Татьяна
Рождение ребёнка
25.09.1926
Дочь: Медведева (Уваркина) Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Уваркин Иван Липатович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Уваркина Александра Ивановна
Отец ребёнка: Уваркин Иван Липатович
Рождение ребёнка
15.02.1929
Сын: Уваркин Владимир Иванович
Отец ребёнка: Уваркин Иван Липатович
Смерть
Неизвестно