Уваркина (Федорова) Екатерина Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уваркина (Федорова) Екатерина Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федоров Ефрем

Мать: Федорова Татьяна

Рождение ребёнка
25.09.1926

Дочь: Медведева (Уваркина) Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Уваркин Иван Липатович

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Уваркина Александра Ивановна

Отец ребёнка: Уваркин Иван Липатович

Рождение ребёнка
15.02.1929

Сын: Уваркин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Уваркин Иван Липатович

Смерть
Неизвестно

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