Гуселетов Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1796
Сын: Гуселетов Борис Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1803
Сын: Гуселетов Евстей Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно