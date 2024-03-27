Лукманов Закария Хайруллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукманов Закария Хайруллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Лукманов Хайрулла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукманова Файка

д.Исякаево Ишимбайский район БАССР
Рождение ребёнка
24.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукманова Файка

д.Исякаево Ишимбайский район БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукманова Файка

Смерть
1996
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