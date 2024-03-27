Лукманов Закария Хайруллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смерти1996
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Лукманов Хайрулла
Рождение ребёнка
29.11.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукманова Файка
д.Исякаево Ишимбайский район БАССР
Рождение ребёнка
24.01.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукманова Файка
д.Исякаево Ишимбайский район БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукманова Файка
Смерть
1996