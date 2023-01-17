Юткина (Горшкова) Епистимия (Устина) Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юткина (Горшкова) Епистимия (Устина) Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.11.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1853 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1894 или 1893 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.11.1897

Отец: Горшков Сергей Григорьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
10.06.1913

Муж: Юткин Александр Епифанович

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жених - 1 бр (18 л 8 мес) Невеста - 1 бр (15 л 6 мес)
Рождение ребёнка
1923

Сын: Юткин Иван Александрович

Отец ребёнка: Юткин Александр Епифанович

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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