Юткина (Горшкова) Епистимия (Устина) Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.11.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.11.1897
Отец: Горшков Сергей Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
10.06.1913
Жених - 1 бр (18 л 8 мес) Невеста - 1 бр (15 л 6 мес)
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Юткин Александр Епифанович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно