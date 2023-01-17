Боровой Андрей Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: Боровой Иван Михайлович
Мать: Боровая Евдокия Ивановна
Утеряны метрические книги за этот период
Бракосочетание
31.01.1906
Жена: Боровая Марфа Стефановна
Рождение ребёнка
21.01.1907
Мать ребёнка: Боровая Марфа Стефановна
Бракосочетание
1908
Жена: Боровая Мария Петровна
Рождение ребёнка
19.01.1909
Дочь: Князева Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Боровая Мария Петровна
Рождение ребёнка
10.12.1912
Мать ребёнка: Боровая Мария Петровна
с Княжево Астраханской губернии Енотаевского уезда
Смерть
Неизвестно
Жил в Казахстане,связь с родстенниками не установлена