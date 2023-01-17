Боровой Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоровой Андрей Иванович

Боровой Андрей Иванович

avatar

Место рождения

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: Боровой Иван Михайлович

Мать: Боровая Евдокия Ивановна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Утеряны метрические книги за этот период
Бракосочетание
31.01.1906

Жена: Боровая Марфа Стефановна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
21.01.1907

Сын: Боровой Петр Андреевич

Мать ребёнка: Боровая Марфа Стефановна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
1908

Жена: Боровая Мария Петровна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
19.01.1909

Дочь: Князева Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Боровая Мария Петровна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
10.12.1912

Сын: Боровой Даниил Андреевич

Мать ребёнка: Боровая Мария Петровна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
с Княжево Астраханской губернии Енотаевского уезда
Смерть
Неизвестно
Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Жил в Казахстане,связь с родстенниками не установлена
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close