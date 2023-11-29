Карлагин Михаил Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлагин Михаил Никифоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карлагин Никифор Стефанович

Мать: Карлагин (Карлагина) Мавра Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карлагин Иван Михайлов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Карлагина) Агрипина Михайлова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Упоминание
Неизвестно
Крестный сына калинника Даниила
Военная служба
Неизвестно
Смерть
Неизвестно

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