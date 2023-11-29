Карлагин Михаил Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Карлагина) Агрипина Михайлова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Упоминание
Неизвестно
Крестный сына калинника Даниила
Военная служба
Неизвестно
Смерть
Неизвестно