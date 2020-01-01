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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1647

Дата смерти

06.02.1703

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1650 г.р.
1651 г.р.

Дети

1664 г.р.
1683 г.р.

Добавил:

АИ
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Место
Комментарий
Рождение
1647

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1664

Дочь: ?

Мать ребёнка: Bergmann Мария

Бракосочетание
Около 1682

Жена: Bergmann Мария

Рождение ребёнка
1683

Сын: ?

Мать ребёнка: Bergmann Мария

Бракосочетание
Около 1690

Жена: Claassen Adelgunde

Marienburg, Prussia
Смерть
06.02.1703
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