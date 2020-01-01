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Место рожденияНе указано
Дата рождения1647
Дата смерти06.02.1703
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1647
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1664
Дочь: ?
Мать ребёнка: Bergmann Мария
Бракосочетание
Около 1682
Жена: Bergmann Мария
Рождение ребёнка
1683
Сын: ?
Мать ребёнка: Bergmann Мария
Бракосочетание
Около 1690
Жена: Claassen Adelgunde
Marienburg, Prussia
Смерть
06.02.1703