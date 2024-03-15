Агарков Александр Михаилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Агарков Михаил
Мать: не указана
в вов был и нашим и вашим, у немцов брал инфу и сливал нашим, был разведчик под прикрытием, далее хотели наши его арестовать, но он нашел тех на кого работал и они его спасли
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Агарков Николай Александрович3
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Агарков Михайл Александрович1
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Агарков Жора Александрович 2
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно