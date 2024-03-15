Агарков Александр Михаилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агарков Александр Михаилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Агарков Михаил

Мать: не указана

в вов был и нашим и вашим, у немцов брал инфу и сливал нашим, был разведчик под прикрытием, далее хотели наши его арестовать, но он нашел тех на кого работал и они его спасли
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агарков Николай Александрович3

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агарков Михайл Александрович1

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агарков Жора Александрович 2

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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