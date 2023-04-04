Мандельштам Владимир (Вильгельм Вольдемар) (Арнольдович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мандельштам Владимир (Вильгельм Вольдемар) (Арнольдович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1867

Дата смерти

31.08.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1867

Отец: Мандельштам Арнольд (Арон Файвишевич)

Мать: Сора Вульфовна

Рождение ребёнка
25.09.1908

Сын: Мандельштам Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Мандельштам София Григорьевна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Мандельштам-Гатинская Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Мандельштам София Григорьевна

Смерть
31.08.1960
Париж
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