Мандельштам Владимир (Вильгельм Вольдемар) (Арнольдович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1867
Дата смерти31.08.1960
ПолМужской
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1867
Рождение ребёнка
25.09.1908
Сын: Мандельштам Юрий Владимирович
Мать ребёнка: Мандельштам София Григорьевна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Мандельштам-Гатинская Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Мандельштам София Григорьевна
Смерть
31.08.1960
Париж