Юрина Евгения Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти1995
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрина Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Юрин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрина Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Юрин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрина Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Юрин Иван Васильевич
Смерть
1995