Юрина Евгения Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрина Евгения Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Добавил:

OG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Ширяев Федор Петрович

Мать: Александра Дмитриевна Ануфриева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрина Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Юрин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрина Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Юрин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрина Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Юрин Иван Васильевич

Смерть
1995
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