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Борисов Николай Васильевич

Место рождения

Дорогобуж, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

20.12.1913

Дата смерти

11.11.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Дорогобуж, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисова Ольга Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давыдова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Борисова Ольга Михайлова

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
11.11.1974

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