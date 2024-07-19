Борисов Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения20.12.1913
Дата смерти11.11.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Борисова Ольга Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давыдова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Борисова Ольга Михайлова
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
11.11.1974