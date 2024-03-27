Ишмухаметова (Каримова) Файза
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абдулкаримов ?
Мать: Каримова Шамсикамал
Рождение ребёнка
01.01.1898
Сын: Ишмухаметов Гаффар Каюмович
Отец ребёнка: Ишмухаметов Каюм
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Ишмухаметов Габдрахман Каюмович
Отец ребёнка: Ишмухаметов Каюм
Рождение ребёнка
1903
Сын: Ишмухаметов Закир Каюмович
Отец ребёнка: Ишмухаметов Каюм
д.Зяк-Ишметово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хатира Каюмовна
Отец ребёнка: Ишмухаметов Каюм
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно