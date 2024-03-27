Ишмухаметова (Каримова) Файза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишмухаметова (Каримова) Файза

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абдулкаримов ?

Мать: Каримова Шамсикамал

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1898

Сын: Ишмухаметов Гаффар Каюмович

Отец ребёнка: Ишмухаметов Каюм

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Ишмухаметов Габдрахман Каюмович

Отец ребёнка: Ишмухаметов Каюм

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1903

Сын: Ишмухаметов Закир Каюмович

Отец ребёнка: Ишмухаметов Каюм

д.Зяк-Ишметово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хатира Каюмовна

Отец ребёнка: Ишмухаметов Каюм

Смерть
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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