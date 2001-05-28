Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Манасян Элита Вагинаковна
Манасян Элита Вагинаковна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.05.2001
Пол
Женский
Отец
Манасян Вагинак Альбертович
1962 г.р.
Мать
Мгдесян Зарина Карленовна
1967 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КХ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.2001
Отец:
Манасян Вагинак Альбертович
Мать:
Мгдесян Зарина Карленовна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия