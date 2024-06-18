Корней Петров Около 1754 — найти родственников по фамилии на Familio
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Корней Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1754

Пол

Мужской

Отец

1720 г.р.

Мать

Между 1718 и 1707 г.р.

Дети

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: Петр Макаров

Мать: Феона Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Степан Корнеев

Мать ребёнка: Акулина Иванова

Рождение ребёнка
1780

Сын: Алексей Корнеев

Мать ребёнка: Акулина Иванова

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Феклист Корнеев

Мать ребёнка: Акулина Иванова

Рождение ребёнка
1790

Сын: Тимофей Корнеев

Мать ребёнка: Акулина Иванова

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