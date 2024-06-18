Корней Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1754
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Отец: Петр Макаров
Мать: Феона Васильева
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Степан Корнеев
Мать ребёнка: Акулина Иванова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Алексей Корнеев
Мать ребёнка: Акулина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Феклист Корнеев
Мать ребёнка: Акулина Иванова
Рождение ребёнка
1790
Сын: Тимофей Корнеев
Мать ребёнка: Акулина Иванова