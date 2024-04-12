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Моисеева Домна Ивановна
Моисеева Домна Ивановна
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Древо
Место рождения
Старосеславино
, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Дата рождения
1786
Пол
Женский
Отец
Моисеев Иван Федосеевич
1756 г.р.
Мать
Моисеева (Сибилева) Васса Афанасьевна
1752 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец:
Моисеев Иван Федосеевич
Мать:
Моисеева Васса Афанасьевна
Старосеславино
, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
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