Суслин Николай Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суслин Николай Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1981 г.р.

Дети

2000 г.р.
2014 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.2000

Сын: Суслин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Суслина Елена Викторовна

Рождение ребёнка
05.07.2014

Дочь: Суслина Виктория Николаевна

Мать ребёнка: Суслина Елена Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суслина Елена Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суслина Елена Викторовна

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