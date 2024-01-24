Суслин Николай Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.03.2000
Мать ребёнка: Суслина Елена Викторовна
Рождение ребёнка
05.07.2014
Дочь: Суслина Виктория Николаевна
Мать ребёнка: Суслина Елена Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суслина Елена Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Суслина Елена Викторовна