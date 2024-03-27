(Фаттахова) Назира Залялетдин Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фаттахова) Назира Залялетдин Кызы

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1923

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Залялетдин Фаттахетдин Улы

Мать: Гайша Мухаметзян Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
04.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минуллин Мутагир

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
16.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минуллин Мутагир

д.Малые Ширданы Зеленодольский р-н, РТ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минуллин Мутагир

д.Малые Ширданы Зеленодольский р-н, РТ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минуллин Мутагир

д.Малые Ширданы Зеленодольский р-н, РТ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минуллин Мутагир

д.Малые Ширданы Зеленодольский р-н, РТ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минуллин Мутагир

Смерть
2012
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