(Фаттахова) Назира Залялетдин Кызы
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения1923
Дата смерти2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Залялетдин Фаттахетдин Улы
Мать: Гайша Мухаметзян Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
04.09.1947
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
16.09.1960
д.Малые Ширданы Зеленодольский р-н, РТ
Рождение ребёнка
Неизвестно
д.Малые Ширданы Зеленодольский р-н, РТ
Рождение ребёнка
Неизвестно
д.Малые Ширданы Зеленодольский р-н, РТ
Рождение ребёнка
Неизвестно
д.Малые Ширданы Зеленодольский р-н, РТ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Минуллин Мутагир
Смерть
2012