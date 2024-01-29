Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1920 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Степанов Александр Степанович

Отец ребёнка: Степан

Рождение ребёнка
03.11.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степан

Дюсьметьево, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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