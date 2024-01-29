Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1920
Сын: Степанов Александр Степанович
Отец ребёнка: Степан
Рождение ребёнка
03.11.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Степан
Дюсьметьево, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно