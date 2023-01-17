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(Легконравова) Александра Иоановна
(Легконравова) Александра Иоановна
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Место рождения
Иевлево
, Вохтомская волость, Чухломский уезд
Дата рождения
30.10.1913
Пол
Женский
Отец
Легконравов Иван Дмитриевич
Мать
Легконравова Анастасия Адриановна
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1913
Отец:
Легконравов Иван Дмитриевич
Мать:
Легконравова Анастасия Адриановна
Иевлево
, Вохтомская волость, Чухломский уезд
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