Шалагинова (Лугинина) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалагинова (Лугинина) Надежда Васильевна

Место рождения

Кизел, город Кизел, Пермский край

Дата рождения

23.02.1955

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1955

Отец: Лугинин Василий Дмитриевич

Мать: Лугинина Тамара Яковлевна

Кизел, город Кизел, Пермский край
Рождение ребёнка
23.01.1975

Дочь: Дудкина Елена Леонидовна

Отец ребёнка: Шалагинов Леонид Михайлович

Кизел, город Кизел, Пермский край
Рождение ребёнка
25.02.1980

Дочь: Ярошенко Евгения Леонидовна

Отец ребёнка: Шалагинов Леонид Михайлович

Пижанка, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шалагинов Леонид Михайлович

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