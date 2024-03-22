Шалагинова (Лугинина) Надежда Васильевна
Место рождения
Дата рождения23.02.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1955
Рождение ребёнка
23.01.1975
Дочь: Дудкина Елена Леонидовна
Отец ребёнка: Шалагинов Леонид Михайлович
Рождение ребёнка
25.02.1980
Дочь: Ярошенко Евгения Леонидовна
Отец ребёнка: Шалагинов Леонид Михайлович
Пижанка, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно