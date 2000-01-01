Бачева (Сучкова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бачев Виталий Евгеньевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бачева Вера Витальевна
Отец ребёнка: Бачев Виталий Евгеньевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бачева Надежда Витальевна
Отец ребёнка: Бачев Виталий Евгеньевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серденко Нина Витальевна
Отец ребёнка: Бачев Виталий Евгеньевич