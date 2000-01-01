Бачева (Сучкова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБачева (Сучкова) Анна Ивановна

Бачева (Сучкова) Анна Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1922

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бачев Виталий Евгеньевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бачева Вера Витальевна

Отец ребёнка: Бачев Виталий Евгеньевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бачева Надежда Витальевна

Отец ребёнка: Бачев Виталий Евгеньевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серденко Нина Витальевна

Отец ребёнка: Бачев Виталий Евгеньевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close