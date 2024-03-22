Лаптева (Антонова) Екатерина Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптева (Антонова) Екатерина Абрамовна

Место рождения

Кадышево, Больше-Макателемская волость, Ардатовский уезд

Дата рождения

29.09.1906

Дата смерти

21.12.1985

Пол

Женский

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1906

Отец: Антонов Авраамий Абрам Иоакимов

Мать: Варвара Яковлевна

Кадышево, Больше-Макателемская волость, Ардатовский уезд
Рождение ребёнка
24.06.1929

Дочь: Терновая Нина Кузьминична

Отец ребёнка: Лаптев Кузьма Максимович

Ст. Алейская алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаптев Кузьма Максимович

Смерть
21.12.1985
Курган, город Курган, Курганская область
https://familio.org/settlements/1c5e6f9e-34ea-4284-81df-4e90b641634d
Похороны
Неизвестно
Рябковский район, Курган, Россия
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