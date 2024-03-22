Лаптева (Антонова) Екатерина Абрамовна
Место рождения
Дата рождения29.09.1906
Дата смерти21.12.1985
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1906
Отец: Антонов Авраамий Абрам Иоакимов
Мать: Варвара Яковлевна
Рождение ребёнка
24.06.1929
Дочь: Терновая Нина Кузьминична
Отец ребёнка: Лаптев Кузьма Максимович
Ст. Алейская алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.12.1985
Курган, город Курган, Курганская область
https://familio.org/settlements/1c5e6f9e-34ea-4284-81df-4e90b641634d
Похороны
Неизвестно
Рябковский район, Курган, Россия