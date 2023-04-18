Хомченко Константин Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хомченко Константин Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1993

Сын: Хомченко Дмитрий Константинович

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Рождение ребёнка
17.03.1996

Сын: Хомченко Анатолий Константинович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Северск, ЗАТО Северск, Томская область
Рождение ребёнка
26.12.2009

Дочь: Хомченко Анастасия Константиновна

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Северск, ЗАТО Северск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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