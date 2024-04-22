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Герасим Савельев (Ич)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Исай Константинов (Ич)

Мать: Софья Игнатьева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Алексей Герасимов (Ич)

Мать ребёнка: Прасковья Михайлова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Марья Герасимова (Вна)

Мать ребёнка: Прасковья Михайлова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Ирина Герасимова (Вна)

Мать ребёнка: Прасковья Михайлова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Иринья Герасимова (Вна)

Мать ребёнка: Прасковья Михайлова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Максим Герасимов (Ич)

Мать ребёнка: Прасковья Михайлова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Иван Герасимов (Ич)

Мать ребёнка: Прасковья Михайлова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Михайлова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно
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