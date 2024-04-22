Герасим Савельев (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1778
Отец: Исай Константинов (Ич)
Мать: Софья Игнатьева (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1799
Мать ребёнка: Прасковья Михайлова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Марья Герасимова (Вна)
Мать ребёнка: Прасковья Михайлова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Ирина Герасимова (Вна)
Мать ребёнка: Прасковья Михайлова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Иринья Герасимова (Вна)
Мать ребёнка: Прасковья Михайлова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1808
Мать ребёнка: Прасковья Михайлова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Иван Герасимов (Ич)
Мать ребёнка: Прасковья Михайлова (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно