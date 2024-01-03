Дарья Меркулова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Меркулова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1721 г.р.

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Давыдов

Рождение ребёнка
1741

Дочь: Ефимья Степанова

Отец ребёнка: Степан Давыдов

Рождение ребёнка
1744

Сын: Семен Степанов

Отец ребёнка: Степан Давыдов

Рождение ребёнка
1746

Сын: Козьма Степанов

Отец ребёнка: Степан Давыдов

Смерть
Неизвестно

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