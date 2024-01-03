Дарья Меркулова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Давыдов
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Ефимья Степанова
Отец ребёнка: Степан Давыдов
Рождение ребёнка
1744
Сын: Семен Степанов
Отец ребёнка: Степан Давыдов
Рождение ребёнка
1746
Сын: Козьма Степанов
Отец ребёнка: Степан Давыдов
Смерть
Неизвестно