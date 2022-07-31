Романов Николай Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1953
Дата смерти31.07.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1953
Рождение ребёнка
26.06.1976
Сын: Романов Константин Николаевич
Мать ребёнка: Романова Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Романова Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Романова Любовь Николаевна
Смерть
31.07.2022