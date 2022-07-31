Романов Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Николай Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1953

Дата смерти

31.07.2022

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1953

Отец: не указан

Мать: Романова Клавдия Константиновна

Рождение ребёнка
26.06.1976

Сын: Романов Константин Николаевич

Мать ребёнка: Романова Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Романова Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Артём Николаевич

Мать ребёнка: Романова Любовь Николаевна

Смерть
31.07.2022
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