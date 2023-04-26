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Кашин Фёдор Васильевич

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

13.03.1881

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Кашин Василий Семёнович

Мать: Кашина Матрёна Кирилловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кашина Пелагея Трофимовна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Кашин Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Кашина Пелагея Трофимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Кашин Кузьма Фёдорович

Мать ребёнка: Кашина Пелагея Трофимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Кашин Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Кашина Пелагея Трофимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Кашина) Просковья Фёдоровна

Мать ребёнка: Кашина Пелагея Трофимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Шмелёва (Кашина) Синклитикия Фёдоровна

Мать ребёнка: Кашина Пелагея Трофимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Кашин Яков Фёдорович

Мать ребёнка: Кашина Пелагея Трофимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.11.1837

Дочь: Шмелёва (Кашина) Матрёна Фёдоровна

Мать ребёнка: Кашина Пелагея Трофимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.02.1841

Сын: Кашин Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: Кашина Пелагея Трофимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Кашина) Мавра Фёдоровна

Мать ребёнка: Кашина Пелагея Трофимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
13.03.1881
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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