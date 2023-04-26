Кашин Фёдор Васильевич
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смерти13.03.1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Кашин Василий Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1820
Сын: Кашин Иван Фёдорович
Мать ребёнка: Кашина Пелагея Трофимовна
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Кашина Пелагея Трофимовна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Кашин Иван Фёдорович
Мать ребёнка: Кашина Пелагея Трофимовна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Кашина) Просковья Фёдоровна
Мать ребёнка: Кашина Пелагея Трофимовна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Шмелёва (Кашина) Синклитикия Фёдоровна
Мать ребёнка: Кашина Пелагея Трофимовна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Кашин Яков Фёдорович
Мать ребёнка: Кашина Пелагея Трофимовна
Рождение ребёнка
08.11.1837
Дочь: Шмелёва (Кашина) Матрёна Фёдоровна
Мать ребёнка: Кашина Пелагея Трофимовна
Рождение ребёнка
05.02.1841
Мать ребёнка: Кашина Пелагея Трофимовна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Кашина) Мавра Фёдоровна
Мать ребёнка: Кашина Пелагея Трофимовна
Смерть
13.03.1881