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Коваленко Виталий Юрьевич
Коваленко Виталий Юрьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.07.1991
Пол
Мужской
Отец
Коваленко Юрий Павлович
Мать
Коваленко Ирина Николаевна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1991
Отец:
Коваленко Юрий Павлович
Мать:
Коваленко Ирина Николаевна
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