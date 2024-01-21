Кочегаров Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1992
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Воронеж
Бракосочетание
31.01.2012
Жена: Фетисова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
01.04.2014
Дочь: Кочегарова Таисия Александровна
Мать ребёнка: Фетисова Мария Андреевна
г.Москва ул.Васильевская д.9 кв.67 родилась дома
Рождение ребёнка
25.09.2015
Дочь: Кочегарова Алина Александровна
Мать ребёнка: Фетисова Мария Андреевна
г. Москва