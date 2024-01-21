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Кочегаров Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1992

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Воронеж
Бракосочетание
31.01.2012

Жена: Фетисова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
01.04.2014

Дочь: Кочегарова Таисия Александровна

Мать ребёнка: Фетисова Мария Андреевна

г.Москва ул.Васильевская д.9 кв.67 родилась дома
Рождение ребёнка
25.09.2015

Дочь: Кочегарова Алина Александровна

Мать ребёнка: Фетисова Мария Андреевна

г. Москва

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