Верховский Ларион Анфилофиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1698
Дата смерти1755
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: Верховский Анфилофий (Селифонт) Иванович
Рождение ребёнка
1726
Сын: Верховской Степан Ларионович
Мать ребёнка: ?
Свайна
Рождение ребёнка
1731
Сын: Верховской Фома Ларионович
Мать ребёнка: ?
Свайна
Рождение ребёнка
1735
Сын: Верховской Иван Ларионович
Мать ребёнка: Verkhovskaya Marina Klementevna
Свайна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
подпоручик
Смерть
1755