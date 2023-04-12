Верховский Ларион Анфилофиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верховский Ларион Анфилофиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1698

Дата смерти

1755

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: Верховский Анфилофий (Селифонт) Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1720

Сын: ?

Мать ребёнка: ?

Свайна
Рождение ребёнка
1726

Сын: Верховской Степан Ларионович

Мать ребёнка: ?

Свайна
Рождение ребёнка
1731

Сын: Верховской Фома Ларионович

Мать ребёнка: ?

Свайна
Рождение ребёнка
1735

Сын: Верховской Иван Ларионович

Мать ребёнка: Verkhovskaya Marina Klementevna

Свайна
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Verkhovskaya Marina Klementevna

Работа или профессия
Неизвестно
подпоручик
Смерть
1755
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